Rosángela Espinoza encaró a Pancho Rodríguez por criticarla en plena competencia: "Es muy fácil reclamar"

Rosángela Espinoza provocó la incomodidad de los combatientes tras hacer perder dos puntos al equipo. Esto generó la molestia directa de Pancho Rodríguez , quien no dudó en increparla frente a todos, pero la influencer aclaró que en detrás de cámaras le increpó al capitán por no colocarla en la competencia en vez de Luciana Fuster.

"Hay tres mujeres y siempre va Luciana y yo digo que hay que rotar. Me parece totalmente injusto que solamente a una la pongan ahí. Pancho viene a reclamarme, ¿métete a la ducha? Es muy fácil reclamar desde afuera, ve y métete en agua fría. Me da cólera que se quejan cuando no se ponen en el lugar de una", se defendió la combatiente.