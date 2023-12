Rosángela Espinoza celebró su licenciatura en Marketing: Quiero trabajar en TikTok.

"Yo dije voy a terminar mi carrera y tienes que seguir avanzando. El grado académico es mi título y ahora llega la maestría y no voy a parar. Este año me dieron el título así que me pueden decir licenciada formalmente. Ahora ya puedo empezar a hacer unas prácticas más profesionales y eso me permite empezar la maestría", manifestó.