Rosángela Espinoza arrebató triunfo de Michelle Soifer en circuito de infarto

La competencia se pone cada vez más fuerte en Esto es Guerra y todos luchan por conseguir sus puntos. Esta vez, Rosángela Espinoza logró arrebatarle la campana a Michelle Soifer cuando ambas estaban llegando paralelamente para ganar el juego. La guerrera corrió lo más rápido posible y le dio el punto a su equipo, dejando a la combatiente detrás de ella por milímetros.

Rosángela Espinoza le recordó a Michelle Soifer sus exparejas

Michelle Soifer se burló de Rosángela Espinoza por verla tan sería en la competencia. "Mira su cara de molesta. Está toda desanimada y así no puedo competir. Necesito un poquito de carisma", dijo la cantante y a lo que la popular 'Chica selfie' no se quedó callada. "No te preocupes ah, si quieres te traigo al principito. A tu lonchera, al Kevin Blow, Erick Sabater, porque como tú eres una agencia de empleo y traes a todo el mundo acá", indicó.