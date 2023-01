¿Rebeca Escribens se “molestó” con Brunella Horna por no invitarla a su boda?

La conductora de América Espectáculos no dudó en bromear sobre sus ‘disculpas’ por no haber asistido al evento.

“A mí me invitaron, yo quiero ofrecer las disculpas a Brunella y a Richard por no haber podido asistir a su boda”, comentó muy seria.

“No me invitaron ¿contento? Igual no podía ir porque estaba de vacaciones con mi familia, y estaba respirando y tomando otros aires, pero estoy segura que eso sabía Brunella Horna, y se ahorró un parte menos, por eso dijo ‘Rebeca, no, va a estar de vacaciones, por las puras le voy a mandar, voy a gastar papel en vano’. Entonces para qué, pero igual me hizo saber que tuvo toda la intención”, reveló.