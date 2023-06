Patricio Parodi reveló sobre la fecha de su boda con Luciana Fuster.

En otro momento, Patricio sostuvo que no se siente presionado por entregarle el anillo de compromiso a Fuster. "No y yo creo que ella por su lado no. En algún momento va a llegar (anillo) por supuesto que sí. Pero que me digas eso ahorita o en mes, no, no. Eso nosotros lo conversamos y cuando llegue el tiempo y momento se comunicará. Se lo contaremos a nuestros seguidores porque son personas que nos están acompañando en este proceso, en las buenas y las malas", acotó.