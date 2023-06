Luciana Fuster no se presentó en Esto es guerra y Rafael Cardozo se burló así

La ausencia de Luciana Fuster se hizo notar en el set de Esto es guerra tras la polémica eliminación de Patricio Parodi y Rafael Cardozo no dudó en lanzar una cruel broma en vivo. "2x1 porque no veo a Lucianita Fuster por acá", detalló el competidor histórico al Tribunal en clara alusión a que no solo sacó del reality a "Pato" pues también habría sucedido lo mismo con la modelo. Johanna San Miguel acotó que entiende a Fuster porque se debe sentir angustiada y mal todo lo que se vivió ayer.