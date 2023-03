Onelia Molina y su fuerte pedido a Diego Chávarri tras opinar sobre supuesta relación con Mario Irivarren

"La opinión de él la respeto. Yo ya no tomo en cuenta nada que venga de él, mentira. Él sabe el cariño que hay y el aprecio que habrá siempre por todo lo pasado, pero creo que ahora comentarios por parte suya están de más", sentenció la combatiente contra su ex y le pidió que no vuelva a pronunciarse sobre ella y su futuro amoroso.