Néstor Villanueva pide ver a sus hijos: “Cumplo con la pensión”

Por último, contó por qué hasta el momento no puede ver a sus hijos: “(Entonces, si estás cumpliendo como padre ¿Qué faltaría para que puedas ver a tus hijos?) Lo que pasa es de que de que a mí se me puso una denuncia por supuestamente daños psicológicos y no me puedo acercar a ellos a una distancia de 200 metros. Entonces, para mí es duro, porque una vez hace meses atrás ya, tuve la llamada de mi hijo, y yo fui corriendo, dejé todo, porque había meses que no lo veía, y fui corriendo a verlos, toqué la puerta y me gané otra denuncia más por desacato a la autoridad. Me fui y, bueno, no hice ni nada”.