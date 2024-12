Greis Keren: "Néstor Villanueva se arrodilló para no denunciarlo".

Greis Keren confesó que no es la primera vez que intenta denunciar a Néstor Villanueva en la comisaría ya que el cantante la persuadió anterior para que no lo haga por medio de la victimización. "Justo en esta comisaría y dos veces, él mismo se ha arrodillado para pedirme que no lo denuncie porque tiene problemas. Siempre tuve pena, pero ya me cansé y callé demasiadas veces", expresó.