Milett Figueroa no descarta regresar a 'Bailando': "Si hay otro, ahí estaré"

A inicios del mes de enero del 2024, el conductor informó a todos que la influencer había sido eliminada del reality. "Milett está lesionada. Es una decisión médica. Ella quería pasar este ritmo e ir en el próximo, pero lamentablemente no sigue. Tiene una lesión cervical y además una pequeña fisura en el disco, pero bueno, cuando la decisión es médica no podemos hacer nada. Milett no va a estar", dijo en aquel momento.