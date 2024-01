Milett Figueroa fue eliminada de 'Bailando 2023' por esta delicada razón

"Es una decisión médica. Ella quería pasar este ritmo e ir en el próximo, pero lamentablemente no sigue. Tiene una lesión cervical y además una pequeña fisura en el disco, pero bueno, cuando la decisión es médica no podemos hacer nada. Nosotros pusimos las reglas la semana pasada, más allá de que esto sea un motivo de fuerza mayor, el que no baile queda eliminado automáticamente. Milett no va a estar", agregó el argentino.