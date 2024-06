Yanina Latorre se burló de Milett Figueroa por cantar con la hija de Tinelli

Recordemos que no es la primera vez que la rubia minimiza a la peruana y arremete en contra de su relación con Marcelo Tinelli. "Milett debería tener talento para algo ¿Por qué no la contratan allá? (...) De qué va a hablar si cuando le vas a hacer una nota no contesta, se ofusca, no te puede explicar si está de novia o no", agregó visiblemente incómoda.