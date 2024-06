Mamá de Milett Figueroa sobre viaje de Marcelo Tinelli sin su hija: "No le gusta el fútbol"

Martha Valcárcel, la madre de Milett Figueroa, no dudó en pronunciarse sobre las críticas contra Marcelo Tinelli por no invitar a su novia a la Copa América y distanciarse nuevamente. "Se va a la Copa América a trabajar y Milett no es su llavero, es su novia y no le gusta el fútbol. ¿Te imaginas que esté saltando con él por mil sitios en modo trabajo? Ella tiene muchas cosas que hacer, es imagen de muchas marcas en Buenos Aires y eso es trabajo", dijo doña Marthita.