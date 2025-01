Michelle Soifer se conmovió al hablar sobre su abuelita en vivo

Michelle Soifer le dedicó un conmovedor mensaje a su abuelita Belita tras revelar que falleció en vísperas de Navidad. "Fui difícil terminar el año pasado porque fue bastante triste para mí. Siento que tengo un angelito que me está cuidando desde el cielo, ella fue la primera que me hizo mis vestuarios y estoy hablando de mi abuelita, que la perdí el año pasado. He tenido un momento muy íntimo con mi familia y no todo es malo. El programa va dedicado a ella", expresó.