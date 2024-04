Michelle Soifer anunció la inauguración de su clínica estética

Michelle Soifer sorprendió a más de uno al anunciar que muy pronto incursionará en el rubro de la belleza con la inauguración de su clínica estética. La chica reality aseguró que ofrecerá tratamientos no invasivos para las mujeres que desean hacer un ligero cambio. "Yo voy a hacer mi clínica. Lo que yo voy a hacer es una clínica estética para engreír a las mamitas con su bótox y otras cositas. Yo dije 'si a mí me encanta todo este tema del maquillaje, el cabello, la pestaña, entonces me voy a inclinar por el rubro de la belleza'", comentó.