Michelle Soifer: Pequeño fan lloró en vivo al cumplir su sueño de conocerla

La artista fue consultada por la nueva vida de Giuseppe Benignini en Estados Unidos luego de darse a conocer que será papá y que se casó. La intérprete restó importancia al casamiento de su expareja. "Ay, no sé, pero no me importa. Que todos se reproduzcan, que se vayan y desaparezcan, por favor. Si yo pudiera retroceder el tiempo y eliminarlo de mi vida, créeme que lo haría", señaló.