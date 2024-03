Melissa Paredes y Anthony Aranda vivieron románticas vacaciones en Colombia

La exreina de belleza aseguró que su actitud ha ido cambiando desde que anunció su abrupta separación con el bailarín, por lo que le hizo una promesa para no tener los mismos problemas. “Un poquito quizás, un poquito quizás sí, prometo no volver a hacerlo (…) Él sí fue como más ‘bueno, si es tu decisión, ya, bueno, no te voy a dar la contra’, él es más así, yo soy un poquito más arrebatada. Sí claro, ahora ya sé, voy a ir a terapia para eso", señaló.