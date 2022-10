Melissa Paredes quiere regresar a la actuación como villana y Anthony Aranda tuvo inesperado comentario

"Yo creo que sí, me saldría perfecto. Me encantaría. Yo creo que me iría lindo. Eso de la actuación es así a veces uno piensa que nos dan el papel gratis, pero no. Siempre hay un casting para un perfil de personaje y siempre es así. Yo feliz si me llama Michelle (Alexander) para un casting", explicó la modelo peruana durante sus ensayos.