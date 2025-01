Mario Irivarren dio detalles del problema en aeropuerto

“El oficial me hace una pregunta, yo bien inocente, pensé que es de buena gente. Me dijo, ‘oye, escúchame ¿No tienes foto de tu maleta para ayudarte a encontrarla?’, y de ahí lo pensé, pues, ellos me estaban fichando a mí como burrier, y el burrier por lo general, cuando no por lo general, la maleta se la entregan y tú le tomas fotos para no confundirte, me imagino, o te mandan una foto. Entonces, ahora esa maleta a mí era de canje, me la habían regalado ese día, y yo la había tomado una foto para mi historia”, mencionó.