"No aguantaría una infidelidad": Onelia Molina advirtió a Mario Irivarren

Onelia Molina fue consultada si perdonaría una infidelidad de Mario Irivarren. "No aguantaría celos enfermizos, ni una infidelidad y ningún tipo de agresión física, psicológica o emocional. Ni un grito ni un jalón, a la primera, chau. No hay forma que me levante ni la voz, ya pasé por eso. Ya viví una relación muy tóxica y no volvería a vivirlo, él sabe que me pierde si falla”, dijo al diario Trome.