María Fe Saldaña hizo preocupante pedido tras romper con Josimar

"Sé tan buena que las personas lleguen al punto de pensar que eres "tonta". Yo no me considero una persona "tonta", yo creo en los cambios, creo en las disculpas y creo que los errores no te definen. Llegué al punto de ser una "tonta" para muchos, pero mi corazón siempre va a hablar por mí", comenzó escribiendo.