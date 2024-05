Josimar tras la pérdida de su segundo bebé con María Fe: "Pedimos ayuda psicológica"

Josimar y María Fe Saldaña se encuentran atravesando un complicado momento familiar con la pérdida de su segundo bebé. la guapa emprendedora reveló que su embarazo fue interrumpido por el escándalo mediático que protagonizó con la expareja del cantante, Yadira Cárdenas. "Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé. Esta situación de verdad me puso muy mal, me estresé demasiado y todo se complicó", reveló María Fe.