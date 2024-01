¿Leslie Shaw terminó su relación con El Prefe? Este mensaje levantó sospechas

“Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptes migajas, ni toleras que te engañen; no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes; sacaste de tu vida lo que ya no servía y te ubicaste en el primer lugar de la lista; no eres egoísta por reconocer tu valor; enfocarte en ti no te dañó el corazón, te arregló la vida. Mantente ahí, y no le baje ni una línea”, compartió