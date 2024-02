Leslie Shaw descartó cantar nuevamente con Mario Hart: "No creo que pueda pagar"

Korina Rivadeneira dejó en claro que no tiene motivos para discutir con Leslie Shaw pese a que la cantante arremetió en contra de su esposo Mario Hart, la actriz señaló que a ella nunca la ha criticado, por lo que no tiene razones para pelear. "Yo no tengo por qué meterme y ella creo que tampoco me está atacando a mí directamente como para yo hablar algo. Estoy bien y me mantengo al margen", dijo.