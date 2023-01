Korina Rivadeneira cautivó a sus seguidores con romántico mensaje a Mario Hart

“Qué bonito es compartir aventuras contigo. Amo sentirme como niña cada vez que me llevas a hacer deportes. En todos los deportes que hacemos juntos suelo competir con Mario Hart siempre es ‘¡habla! ¿carrerita?’ Durante la ‘carrerita’ por lo general me dan ataques de risa ¡no se xq!”, dice el post.

“Y entonces (les cuento) me enamoré de él tb xq todas nuestras citas eran deportes de aventura y la pasaba tan bien que me dije: “quiero pasar el resto de mi vida haciendo carreritas con este hombre”… siempre mi reto es ganarle! Y muchas veces lo logro pero en su mayoría no. Y me divierte tanto me siento una niña cuando compartimos juntos de esta forma. Sí, soy muy feliz. Gracias Mario Hart”, sentenció.