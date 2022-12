¿Mario Hart le ha prohibido a Korina Rivadeneira escenas de besos en la actuación?

“Mi esposa está terminantemente prohibida, no, mentira (…) Yo la conocí a ella así, yo respeto mucho su trabajo, sé que para ella es una pasión, es algo que ella disfruta cada vez que le toca tener un papel en alguna serie, novela, película o lo que sea. Si le pido que me cuente más o menos de que va la escena, y dependiendo de cómo va la escena yo decido si veo el capítulo o no, yo prefiero eso”, confesó el exchico reality dando a entender que primero es el tema laboral, y que no existen celos por lo que haría en algún protagónico.