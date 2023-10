Julián Zucchi tras anunciar su ruptura con Yiddá Eslava: "No es marketing".

"Conozco bien nuestro medio y entiendo que habrá opiniones y hasta chistes sobre lo que estamos viviendo. Pero es crucial aclarar que esto no es marketing ni una broma. ¡Es una situación personal! La película '¿Ahora somos tres? Sí, mi amor' fue grabada hace tiempo y el guion escrito hace dos años. Esta no tiene relación con nuestro momento actual. Pedimos no opacar el esfuerzo y talento de quienes colaboraron con especulaciones. Seguimos aquí, afrontando y agradeciendo el respeto hacia nosotros", se lee.