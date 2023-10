Rafael Cardozo en desacuerdo con Yiddá y Julián por publicar su separación

Rafael Cardozo se mostró en desacuerdo con Yiddá Eslava y Julián Zucchi por hacer público su ruptura. El brasilero consideró que no era necesario que todas las personas se enteren de su separación, pues cuando él terminó con Cachaza no emitió ningún comunicado. "Me gusta la madurez para anunciar la separación, pero creo que si terminas una relación no tienes que estar avisando a la gente que has terminado. Cuando yo terminé mi relación (con Carol Reali) no saqué ningún comunicado. Es mi vida", acotó.