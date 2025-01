Jota Benz puso nerviosa a Majo con Sabor frente a Gino Assereto

“(Majo ¿por qué no hablas?) Porque me sorprende, primero haber venido, me sorprende porque ayer fue por tu culpa, Jota (¿Por qué?) Porque tú pusiste, Mayra. ¿Quién es Mayra, perdona? (La productora) Ya, me escribiré y apenas me escribiré y le pongo jajaja ahora entiendo por qué me escriben, porque imaginé tu comentario que tú pusiste ¿Va a venir con Majo? (Claro, porque quería, mire, yo tengo que conocer a quiénes van a ser parte de mi familia) Pero nos podemos conocer por fuera de la radio”, expresó.