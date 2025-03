Katia Palma enfureció contra Jota Benz: No te quiero en mi equipo

Katia Palma no toleró tremendo error de Jota Benz que le costó el punto a 'Los históricos' y expresó su molestia. "No estamos concentrados, ¿qué pasó?... ¿Qué pasó, Jota?, porque si vas a seguir haciendo ese tipo de errores, yo no te quiero en mi equipo, la verdad de la milanesa", dijo la conductora y a lo que Karen Dejo intentó defender a su compañero, pero la actriz le dejó en claro que hay errores que no se pueden cometer.