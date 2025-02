Jota Benz se burló de Fabio Agostini por insólito error

Jota Benz no dudó en burlarse de Fabio Agostini al ver que había cometido el mismo error de su compañero, pese a que ya lo habían explicado antes. "No sé si Fabio está en otro programa o no escucha. Acaban de decir que se tienen que partir un bloque, dejar la comba adentro, partir el otro y dejar la comba adentro, y él ha hecho todo lo contrario", dijo el integrante del comando rojo.