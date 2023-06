Johanna San Miguel reveló la verdadera razón de su enemistad con Katia Palma

“A Katia Palma no la soporto (…) Si fuimos amigas, pero ella digamos no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina (…) yo no tengo nada en contra de ella, yo no me sentí cómoda, yo no me sentí bien, y siempre creo que cuando una persona llega a un lugar, creo que hay que darle el espacio para que se sienta bien y en su caso no fue así (…)”, mencionó.