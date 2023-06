Johanna San Miguel no tiene filtros y sorprendió a todos al asegurar que no soporta a Katia Palma e inclusive reveló el motivo por el cual de su distanciamiento. "A Katia Palma no la soporto, no la aguanto. Fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina", sentenció la conductora de Esto es guerra al programa "Hoy es Domingay".