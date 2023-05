Johanna San Miguel y Karen Dejo protagonizaron tenso momento

"Yo no voy a mentir. Dime lo que sea, pero yo no soy mentirosa. Ya Karen, te vamos conociendo. A mí me parece que estás mintiendo y te lo dije en reiteradas ocasiones", expresó incómoda Johanna. Karen se reafirmó y dijo que ella no miente: "Todo el mundo me conoce y soy una persona leal y sincera. No estoy mintiendo. Soy una persona íntegra, siempre, hasta la muerte y así me criaron en mi casa".