Jazmín Pinedo sobre Khaleesi, su hija con Gino Assereto: “Quiero que sea una niña segura”

“Desde que Khalessi nació yo siempre lo he dicho, es como si yo hubiera vuelto a nacer, a reconocer el mundo, a reaprender las cosas que yo había aprendido y después de ella ya no tenía sentido (…) Yo lo único que quiero para mi hija es que sea feliz, que sea una persona plena, que cuando se levante por las mañanas sienta esa sensación de gratitud, de bienestar. Quiero que sea una niña sana físicamente, mentalmente, quiero que sea una niña segura, que no le tenga miedo a nada, que levante su voz, que sea feliz, es lo único que a mí me importa, que sea una nena feliz”, comentó.