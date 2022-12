Jazmín Pinedo rompió en llanto al hablar de su hija con Gino Assereto: “Existo para hacerla feliz y protegerla”

Jazmín Pinedo se confesó a corazón abierto para La Chola Chabuca , y no dudó en emocionarse hasta las lágrimas al hablar de cómo fue el nacimiento de su hija con Gino Assereto .

“Este video lo grabé como a la hora de que Khale había nacido, me la acababan de dar para que tome su primera teta y sí, es un video muy emocionante, de hecho, yo lo tengo hace muchos años guardado. Cuando yo doy a luz, yo no compartí mucho de este momento y este es un video que guardo como en mi baúl de cosas más bonitas, y cuando lo miraba siempre decía ‘algún día lo voy a mostrar, algún día lo compartiré’. En esta oportunidad mi hija cumplía 7 años, han sido años complicados donde hemos tenido que readaptarnos a ciertas cosas, pero estamos bien y estamos felices, y estamos sanas que es lo que a mí más me importa”, comentó.