Jazmín Pinedo se quebró con palabras de su hija tras quemaduras en el rostro: “Mami, tú eres hermosa”

“De hecho justo les acababa de comentar en mis redes sociales que a partir de hoy los iba a acompañar, no de la misma forma que están acostumbrados a verme, obviamente todavía no puedo sacarme la crema de zonas bien puntuales que están un poco sentidas y que podrían cicatrizar mal (…) Ha sido un accidente creo que le podría pasar a cualquiera, creo que muchas personas por ahí que sufran de una quemadura en un accidente, que por ahí tengan secuelas de acné”, explicó.

“Ahora justo en la noche conversaba con mi manager, con mi equipo y con mi productor también y les decía ¿qué hago? Porque tengo que ir a trabajar, pero también es super incómodo mostrar mi rostro de esa manera y me acuerdo que Khalesi dijo ‘ay mami, pero si tú igual eres hermosa’. Y en verdad, sí, esta soy yo sin maquillaje o con lo necesario, cuidándome lo piel que es lo más importante para mí. No me da vergüenza aparecer con crema, creo que soy yo más que nunca, ustedes saben lo relajada que soy, lo orgánica que me pongo”, reveló muy emocionada.