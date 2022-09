Jazmín Pinedo reveló que aún no la invitaron a la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora

Jazmín Pinedo se animó a revelar que aún no le llega la invitación al matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora que unirán sus vidas en el mes de noviembre. La conductora de Más Espectáculos espera que su amiga y compañera de "Las Vengadoras" la invite a la boda que tendrá como invitada especial al grupo "Son Tentación" de Paula Arias.

"No, todavía no. No sé. Justamente Tilsa estuvo de viaje disfrutando de la gente que sí puede tener vacaciones y se fui a Argentina con su novio, proximamente su esposo, a pasarla bien. Ya me llegará, ¿no?", se animó a revelar la conductora antes de emitir una nota de las últimas vacaciones de solteros de Tilsa y Jackson.

"Choca" Mandros se mostró sorprendido al enterarse que no le llegó la invitación a una de las mejores amigas de Tilsa. "Titular: No le llegó el parte a Jazmín", cuestionó el productor, quien esperó que más adelante no solo la invite a Jazmín ya que espera asistir a la boda como acompañante de la popular "Chinita".

Pinedo aseguró que no dudaría en invitar a Choca si es que la invitan al matrimonio. Sin embargo, la modelo puso en duda ir a la boda al enterarse que la ceremonia se dará en noviembre. "Voy a esperar mi parte 'amiguis'. No te creo. Yo viajo en noviembre, me voy de viaje con un productor para trabajar", expresó la popular "Chinita".

