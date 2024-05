"No me imagino estar en AFHS sin ti": Guadalupe Farfán a Jorge Guerra

"Ni siquiera sé cómo empezamos a establecer esta relación tan fuerte que tenemos. Siento que ayuda mucho tener el trabajo a una persona que está todo el tiempo contigo y tenemos mucha confianza. Jorge es mi familia y no me imagino estar en AFHS sin ti. Tú renuncias y yo también. No podría sobrellevar AFHS de la manera que la llevo ahora si no estuvieras tú", expresó.