Giuseppe Benignini respondió a Michelle Soifer: "No me pudiste superar".

Benignini tildó a Michelle como "clasista" ya que, según él, ella le contó que no le gustaba tener parejas peruanas porque son "feos". Además, el modelo insinuó que Michelle Soifer estaría frustrada por no formar una familia. "Estoy feliz que a mis 27 años pueda ser papá joven algo que tú no puedas hacerlo ahora", mencionó.