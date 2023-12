Fabianne Hayashida firma su divorcio y revela: "El día más liberador de mi vida"

“Ustedes dirán que yo hace una semana hablaba maravillas, pero no saben lo que me pasó hace unos días. Se me derrumbó todo, pero lo bueno es que me casé por civil, es al toque, una firma y listo. No me casé por religioso, gracias a Dios, las cosas pasan por algo. Firmo hoy y en dos meses sale mi divorcio, o sea ya estoy separada”, añadió.