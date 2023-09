Ducelia Echevarría arremete contra Karen Dejo: “Me da pena que tengas esos comportamientos”

“Lo que pasa es que ellos no van a contestar porque según ellas están privilegiadas, que no quieren responder, no quieren dar pantalla, perfecto, yo no me cruzo contigo hijita por eso te hablo por cámaras, porque tampoco me interesa cruzarme, pero si algún día me la cruzo de frente se lo voy a decir”, mencionó la rubia sobre comentarios que la ‘sabrosura’ habría tenido refiriéndose a ella.