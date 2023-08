Piero Arenas no imaginó que en medio de su gran presentación en el reality 'Bailando por la fiesta de Prom' le darían un mensaje poco agradable, sin embargo ahí no terminaría todo pues cuando estaba comentando al respecto de las palabras de Raúl Carpena, Mario Hart no tuvo mejor idea que decir que mejor hubiera quedado un saludo de Ducelia Echevarría, generando evidente molestias en el chico reality.