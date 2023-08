Antonio Pavón aclaró por qué vive con su hijo y cómo reaccionó Sheyla Rojas por la tenencia

“De la noche a la mañana cuando yo ya menos me lo esperaba me llamó Sheyla al cambio de horario allá eran como 3, 4 de la mañana y me dice ‘Antonio, anda a Perú por favor recoge a Antoñito y llévatelo para España que quiere vivir contigo’ (…) era en plena pandemia recuerdo”; mencionó.