¿Cómo votar por Alondra García Miró en los People's Choice Awards 2024?

“Casi se me para el corazón cuando me dieron la noticia. Justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa”, se le escucha decir a la peruana en el video compartido por el certamen, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en Barker Hangar, Santa Mónica, Estados Unidos.