Paolo Guerrero reveló por qué terminó su relación con Alondra García Miró

"Siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie es lo principal. Uno tiene sus cosas, a veces hay procesos que terminan y comienzas otros, y sigue la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, ¿qué haces? cada uno por su lado sin hacerle daño a nadie", sostuvo el delantero peruano.