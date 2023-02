Doña Peta se conmovió hasta las lágrimas al hablar de Alondra García Miró: "Yo la quiero bastante"

" Nos llamamos, a veces me llama porque ella me quiero bastante y yo también. Ella se ganó mi cariño y yo la quiero bastante. Ha sido una buena mujer porque yo como madre siempre estás como que (alejada de la relación), pero ella se ganó mi cariño y yo la quiero bastante. Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo, pero...", expresó doña Peta.

La madre de Paolo no evitó evidenciar el gran cariño que siente por su exnuera y aseguró que pese a que la relación entre Alondra y su hijo terminó, eso no significa que deje la excelente relación que tiene con la familia. "Tú rompes con el hombre, no rompes con la familia porque la familia no te ha hecho nada", sentenció.