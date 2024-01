¿Alondra García Miró volverá a la actuación? Esto reveló la modelo

Desde que Alondra García Miró protagonizó 'Te volveré a encontrar' en 2017, no se le ha visto en otra telenovela, por lo que en entrevista con América Espectáculos habló sobre su posible regreso a la pantalla. La modelo señaló que no tendría problema en cambiar su agenda para volver a actuar. "La ficción es algo que me fascina y si lo voy a hacer, lo haré de lleno porque uno vive y respira para este trabajo (...) Si se da, obviamente, movería todo para poder hacerlo y retomar la actuación, que es algo que me tocó el corazón", acotó.