Alejandra Baigorria sorprendió con esta promesa a su hermano: "Te lo mereces"

Alejandra Baigorria se despidió definitivamente de Esto Es Guerra para tomarse unas merecidas vacaciones con su novio Said Palao, pero en esta ocasión la popular 'Patrona de Gamarra' aprovechó la oportunidad para sorprender a su hermano Sergio, de 33 años, con tremenda promesa. "¡Hoy es un día especial! Iré con una de las personas más importantes de mi vida, mi hermano, a su PRIMER VIAJE fuera de América. ¡Y soy más feliz que nunca porque se lo mega merece! Te amo hermano, juntos se vienen muchas más cosas grandes que disfrutar, te amo y por ti hasta el fin del mundo! Obvio no sería un viaje perfecto si no va mi amor Said Palao y mi gran amigo Facundo González", describió la rubia empresaria junto a las fotografías en la exclusiva sala de espera del Aeropuerto Jorge Chávez antes de su primera parada en Madrid.