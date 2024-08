Alejandra Baigorria compartió con sus seguidores detalles de su nuevo proyecto. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la rubia mostró que está enfocada en seguir cumpliendo sus sueños y mostró la construcción de un lugar. Si bien, no reveló si se trata sobre su trabajo o vida personal, aseguró que está en camino a sus objetivos. "Un día me arrebataron un sueño que tuve, me estafaron y se lo quedaron, pero porque la vida te quita para darte algo más grande... aquí mi nuevo proyecto y sueño", escribió.